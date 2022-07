Saponara, Bonaventura e Venuti lavorano a parte, Pierozzi sul piede d’addio. Jovic…

MOENA – Iniziato puntuale l’allenamento mattutino della Fiorentina al centro sportivo Benatti. In campo il gruppo viola sta lavorando sul palleggio e sulle conclusioni in porta, con Castrovilli e Jovic che seguono la sessione a bordo campo. Il serbo poi si è unito ai compagni in campo successivamente.

Saponara e Venuti continuano a lavorare a parte e con loro questa mattina ci sono anche Bonaventura e il neo arrivato Ranieri. Niccolò Pierozzi sta lavorando in palestra, in attesa di lasciare il ritiro viola per trasferirsi in prestito alla Reggina.