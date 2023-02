Saponara come carta a sorpresa? Solo se Gonzalez…

Ora che il mese di gennaio ha portato anche Brekalo ma soprattutto un rigenerato Nico Gonzalez, le scelte per Italiano sul fronte offensivo sono ampie e a prova di turn over. C’è ad esempio un Ikoné che è tornato al gol da subentrante e lo stesso Saponara all’Olimpico a gara in corso ha fatto molto bene. E secondo il Corriere Fiorentino potrebbe essere proprio il numero 8 la sorpresa per oggi pomeriggio. Questo nel caso in cui, Italiano voglia dare un po’ di riposo a Gonzalez, appena rientrato e reduce da tanti minuti consecutivi in campo.