Saponara: “Crediamo tutti nell’Europa, lavoriamo per tornarci. Dedico il mio gol ad Astori”

L’attaccante della Fiorentina Riccardo Saponara, protagonista con un gol contro il Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo la partita: “Vincere è sempre fondamentale, questi tre punti ci servono per farci continuare a credere nell’Europa. Conosciamo le nostre caratteristiche e ci crediamo tanto, abbiamo raschiato il fondo e trovato energie che non pensavamo di avere. Vogliamo essere in corsa per l’Europa, stiamo lavorando per questo e sappiamo di potercela fare”.

E poi ha aggiunto: “Io segno pochi gol per cui non sono bravo nelle esultanze, oggi però mi sentivo di abbracciare i compagni e il mister perché i risultati sono sempre frutto del lavoro di tutti. Dedico il mio gol ad Astori, lo ricordiamo ogni giorno e anche i nostri incredibili tifosi non lo dimenticano mai”.