Saponara: “Domani dobbiamo fare gol, la partita non è ancora chiusa. Coppa Italia? Anche la Cremonese sarà insidiosa, ma siamo fiduciosi per la finale”

A Sky Sport l’attaccante della Fiorentina, Riccardo Saponara, ha presentato il match di domani della sua Viola contro il Sivasspor in Turchia:

“In casa propria vorranno far vedere le loro qualità, la partita non è ancora chiusa. Sarà complicata, dovremo essere lucidi nel gestire la palla perché ci sarà il fattore campo dalla loro. Domani dobbiamo fare gol: tenere aperto il risultato potrebbe essere rischioso”.

E sulla Coppa Italia: “Con il Milan abbiamo dimostrato di poter vincere partite importanti. Le insidie non mancheranno neanche contro la Cremonese ma siamo fiduciosi di poter arrivare fino in fondo e poi giocarcela in finale“.

Infine: “Con i risultati favorevoli abbiamo trovato un po’ più di serenità. La vittoria di Verona ci ha dato la tranquillità e la consapevolezza di essere forti. Serviva poco per cambiare, perché le partite le abbiamo sempre giocate e nelle ultime gare abbiamo sistemato i dettagli”.