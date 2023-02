Saponara: “Dopo i due sorteggi, pochi avrebbero pronosticato il nostro passaggio del turno. E’ stato un peccato rimetterla in discussione…”

Protagonista in campo Riccardo Saponara, che al media ufficiale viola ha parlato così:

“Credo che dopo i due sorteggi, il primo per il preliminare e poi questo, non molti erano ottimisti sui nostri passaggi del turno e invece siamo stati bravi a ribaltare i pronostici. Abbiamo mostrato grande tenacia, siamo andati in difficoltà più del dovuto, con dieci minuti di black out inspiegabile, avevamo messo la partita sul piano che avevamo preparato. E’ stato un peccato subire quei gol perché si è creata una situazione spiacevole, è stato un problema complicare le cose, poi siamo stati bravi a rimettere le cose a posto con Rolando.

E’ stata una reazione in un momento di difficoltà, siamo stati bravi a mantenere la calma e a ritrovare le nostre trame. Poi nel secondo tempo è venuto tutto da sè. Il risultato dell’andata ci ha permesso di fare una partita di un certo tipo, io ho sfruttato l’occasione su un passaggio illuminante di Jack, è sempre una bella soddisfazione”.