Saponara e il manifesto del suo calcio. Ma quale futuro per il fantasista viola?

E ntra e risolve, ma lo fa con una qualità superiore che pochi altri hanno. Chiamatelo il risolutore, Riccardo “Ricky” Saponara, e il gol del 2-1 segnato ieri sera a Reggio Emilia è il manifesto del suo calcio: bello ed efficace.

E, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, provvisto di personalità di cui la Fiorentina terrà conto quando ci sarà da ridiscutere se continuare o no insieme allungando il contratto che è in scadenza al 30 giugno.