Saponara: “E’ il primo anno in cui per me è tutto al suo posto: Italiano e la società hanno grande fiducia in me”

Riccardo Saponara, tra i migliori in campo in Fiorentina-Cagliari, ha parlato al canale ufficiale del club viola al termine della partita.

Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo giocato veramente a livelli altissimi: ci serviva questa vittoria dopo due sconfitte. Abbiamo mostrato le nostre qualità davanti ai nostri tifosi e ci siamo divertiti: difficile immaginarsi una giornata migliore. A Venezia abbiamo faticato tecnicamente, finendo per perdere: oggi è emerso quello che siamo veramente. Riguardo a me, è il primo anno in cui tutto è al suo posto: società e allenatore hanno grande fiducia in me. Contro la Lazio ci aspetta una partita difficile: oggi hanno perso una partita in modo pesante e vorranno rifarsi”.