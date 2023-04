Saponara: “E’ il secondo campanello d’allarme che scatta in una settimana. Il nostro 2-0 ci ha tolto attenzione e questo ci è costato carissimo”

Riccardo Saponara ha realizzato il secondo gol della Fiorentina contro il Monza. Dopo la sua rete sono stati in molti ad aver creduto ad una partita già finita e invece…

“Sarebbe stato più facile spiegare una partenza negativa e un approccio sbagliato – ha detto Saponara – Invece eravamo partiti benissimo e forse il 2-0 ci ha tolto un po’ di attenzione e concentrazione e questo ci è costato carissimo”.

Poi Saponara ha detto: “Credo che ci sia poco da portarci a casa dopo questa sconfitta, dobbiamo rimetterci sull’attenti subito, perché è il secondo campanello d’allarme che ci siamo ritrovati ad affrontare nel giro di una settimana. Adesso arrivano impegni fondamentali per la stagione e non possiamo permetterci più situazioni come quella di oggi. Se possono aver pesato le tante partite? Una partenza positiva come quella contro il Monza toglie di mezzo questa ipotesi. L’approccio è stato buono, non si possono cercare alibi in queste circostanze”.