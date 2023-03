Saponara e un rientro in gruppo in extremis ma il numero 8 deve smaltire qualche acciacco. Per Terzic appuntamento a dopo la sosta

Qualche problema di troppo negli ultimi giorni per Riccardo Saponara, che giovedì ad esempio era andato addirittura in tribuna per poi saltare qualche seduta di allenamento. Come riportato da Radio Bruno il numero 8 è rientrato in gruppo proprio oggi, alla vigilia del match con la Cremonese e si avvia ad essere convocato ma non a partire da titolare, proprio per gli acciacchi che l’hanno frenato nelle ultime ore. Assente sicuro invece Aleksa Terzic, alle prese con il problema muscolare accusato a Verona, e per lui se ne riparlerà dopo la sosta per le Nazionali di fine marzo.