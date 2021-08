Saponara, il ‘mercenario’ della Serie A pronto a mettere le radici a Firenze

Quali sono i giocatori che hanno cambiato più squadre nella nostra Serie A?

Come riporta Sky Sport, sono tanti i giocatori che nel corso della loro carriera hanno indossato svariate maglie in giro per l’Italia. Uno di questi è sicuramente Riccardo Saponara, oggi di nuovo alla Fiorentina dopo la parentesi allo Spezia.

Il trequartista di Forlì dal 2013 ha cambiato sette club: Milan, Empoli, Fiorentina, Sampdoria, Genoa, Lecce e per ultimo lo Spezia di Vincenzo Italiano. Tante squadre, tante città, un perenne girovagare alla ricerca dell’habitat giusto dove poter sbocciare.

Probabilmente, alla soglia dei trent’anni, il classe ’91 non ha più voglia di continuare il suo moto perpetuo. Con Italiano il rapporto è ottimo e ci sono tutti i presupposti per togliersi lo zaino di spalla e provare a mettere le radici a Firenze, con la maglia viola della Fiorentina in dosso.