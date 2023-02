Saponara: “Inconcepibile prendere gol su quelle situazioni, su cui siamo sempre concentrati. Lasciamo troppi punti per strada”

Amareggiato anche nel suo commento al media ufficiale viola, Riccardo Saponara:

“I gol su angolo? E’ abbastanza inconcepibile per come siamo concentrati su quelle situazioni, siamo stati bravi la prima volta a riprenderla, poi il secondo gol a freddo e non siamo riusciti a ritrovare il gol. Peccato perché lasciamo altri punti per strada.

La mia traversa? Saremmo passati in vantaggio e la partita si sarebbe incanalata su un binario differente, peccato perché di occasioni ne abbiamo avute diverse nella ripresa ma siamo sempre a rammaricarci per le occasioni che creiamo e per la poca lucidità sotto porta. E’ mancata incisività, tante situazioni le abbiamo avute, nel primo tempo un po’ imprecisi in costruzione e questo ci è costato qualche pericolo di troppo.

La Juve? La prepariamo in settimana da martedì, con lo stesso spirito e proveremo a riprenderci i punti che abbiamo lasciato per strada oggi”.