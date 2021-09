Saponara, l’uomo simbolo di un gruppo trasformato dal nuovo allenatore. E Commisso si commuove

Sulle pagine del Corriere Fiorentino viene fatto il quadro sulla vittoria di ieri della Fiorentina contro il Genoa, con Riccardo Saponara, che ha spaccato in due la partita e regalato la terza vittoria di fila ai viola. Si è visto il presidente Rocco Commisso contento come non mai e commosso dal suo arrivo a Firenze.

Il numero 8 della Fiorentina si rivela così l’uomo simbolo di un gruppo semplicemente trasformato dal nuovo allenatore. Tutti bene giocano bene con pazienza e ricerca ossessiva dei movimenti provati in settimana. La squadra ha la consapevolezza che alla fine, facendo quello che chiede il tecnico Italiano, il gol arriverà.

In sostanza la Fiorentina attuale si regge finalmente su cinque capisaldi importanti: gioco, personalità, gioia, esaltazione e divertimento.