Saponara: “Non possiamo gestire il risultato contro la Cremonese, non abbiamo questa capacità. La Fiorentina deve essere spregiudicata”

Passata la gara col Monza, per la Fiorentina è già tempo di pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese.

“E’ una partita che dovremo assolutamente cercare di vincere – è questo il pensiero in proposito espresso da Riccardo Saponara – non possiamo gestire il risultato, perché non abbiamo questa capacità”.

Poi Saponara ha anche detto: “La Fiorentina deve giocare con un atteggiamento spregiudicato, offensivo con pressione alta. Faranno la partita su di noi, aspettando la nostra sbavatura e i pericoli sono dietro l’angolo”.