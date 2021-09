Saponara: “Questo sono io, sento la fiducia del mister che può avere bisogno di me anche solo per dici minuti. Sta nascendo una nuova Fiorentina”

Sui canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Riccardo Saponara nel post partita di Genoa-Fiorentina. Queste le sue parole: “Fin dal primo giorno il Mister ci ha convinto delle sue idee e del suo gioco. La partenza che abbiamo fatto ne è la riprova. Quando cambi tutto è dura ottenere subito questi risultati, tutti si sentono partecipi di questo progetto. Questa squadra ha sempre avuto potenzialità inespresse e appena ho saputo che sarebbe arrivato Italiano ero sicuro che ci avrebbe aiutato a tirarle fuori”.

E sulla partita di oggi: “Ogni tanto tiro fuori queste giocate di qualità. Il mio obiettivo quest’anno è tenere la continuità anche per 10-20 minuti a partita, sento la fiducia di Italiano”.

E ancora su Italiano: “Non sta mai zitto, è un martello. Ci incita e stimola sempre. Ti entra in testa, per forza. Con idee e energia”

E sull’esultanza: “Ho un ottimo rapporto con l’allenatore, nato quasi per caso. Mi trovo bene anche con tutti i ragazzi, sappiamo cosa dobbiamo e possiamo fare”

E ancora: “Sta nascendo una Fiorentina nuova che non ha paura di imporre il proprio gioco anche in trasferta. Finalmente gioie anche per la famiglia Commisso che ci segue sempre e ci supporta. La loro voglia di calcio è grande e sentiamo la loro energia”

E sulla gara contro l’Inter: “C’è grande entusiasmo adesso. Martedì scendiamo in campo consapevoli dei nostri mezzi per fare una grande partita anche contro l’Inter“.