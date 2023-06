Saponara si gioca la propria chance. E un aiuto gli arriva dalla permanenza di Italiano

Ci sono due calciatori in scadenza di contratto per il quale la Fiorentina ha già deciso di non procedere al rinnovo. Si tratta di Lorenzo Venuti (il terzino destro ha già salutato i tifosi sul campo ed è stato festeggiato dalla squadra dopo aver raggiunto le cento presenze in viola) e il portiere Salvatore Sirigu. Quest’ultimo non ha avuto la minima possibilità di giocarsi le proprie chance perché ha subito un infortunio molto grave dopo poche settimane dal suo arrivo a Firenze.

Resta un terzo ad avere una situazione in sospeso: si tratta di Riccardo Saponara. La sua eventuale permanenza sarà oggetto di discussione forse già durante questa settimana alla luce della conferma a Firenze del tecnico viola, Vincenzo Italiano, con il quale c’è una stima reciproca.