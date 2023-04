Saponara: “Successo qualcosa di inspiegabile, un blackout difficile da commentare figlio di un eccesso di tranquillità”

L’attaccante della Fiorentina, Riccardo Saponara, è tornato ad esultare per un gol, anche se questo non ha consentito alla squadra di poter vincere la partita contro il Monza. Anzi, alla fine è arrivato addirittura un KO che, per come si erano messe le cose nei primi minuti, possiamo tranquillamente definire inaspettato.

“Quello che è successo è inspiegabile – ha detto Saponara a DAZN – perché una partenza migliore non potevamo né sperarla, né prepararla. C’è stato un blackout che è difficile da commentare. I primi 25 minuti sono stati buonissimi e abbiamo buttato via una partita che si era messa nel migliore dei modi per noi. Andiamo a casa con tanto rammarico”.

Poi ha aggiunto: “Credo che dopo il 2-0 una delle poche possibili spiegazioni è che abbiamo abbassato la guardia e la concentrazione, perché abbiamo preso dei gol che erano assolutamente evitabili. E’ cambiato tutto in un batter d’occhio. C’è stato quasi un eccesso di tranquillità, mentre contro il Lech, al contrario, eravamo troppo poco lucidi e con tanta apprensione addosso. Due situazioni opposte, anche se il risultato è stato lo stesso”.

E infine: “Avevo un po’ di esultanze che mi erano rimaste da fare, visto che venivo da un periodo in cui non ero stato impiegato molto. Io e Ikone abbiamo preso l’esultanza da due giocatori dei Brooklyn Nets, visto che siamo entrambi appassionati di basket. Con Cerofolini abbiamo invece tirato fuori le nostre stupidaggini da ragazzini”.