Saputo a gonfie vele verso il restyling del Dall’Ara: “Il Covid non ci ha rallentati. Ci tengo ad avere uno stadio all’altezza”

Joey Saputo, patron canadese del Bologna, è intervenuto attraverso i canali ufficiali della società rossoblù. Il numero uno della squadra allenata dall’ex viola Mihajlovic ha parlato della questione stadio. Mentre in altre città, tra cui Firenze la faccenda resta un tasto piuttosto dolente, a Bologna le cose sembrano andare diversamente: “Restyling del Dall’Ara? Andiamo avanti, il Covid non ci ha rallentati. Lavoriamo per creare uno stadio temporaneo prima di iniziare i lavori del Dall’Ara. La programmazione procede con ordine, ci tengo ad avere uno stadio all’altezza.”