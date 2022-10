Saputo: “Alla Fiorentina sono stati bravi a raggiungere velocemente l’Europa, ma non sono il nostro modello”

Nell’intervista rilasciata al Corriere di Bologna, il presidente del Bologna Joey Saputo ha parlato anche dei riferimenti e dei modelli per crescere e puntare un giorno anche all’Europa. Fiorentina? Non proprio, ecco l’opinione del numero uno rossoblù: “A Firenze hanno fatto molto bene, sono riusciti a qualificarsi per le coppe in fretta. Ma per me il modello da seguire è l’Atalanta. La crescita può essere lenta, l’importante è che sia costante. Non sono uno che ama gli alti e bassi. Abbiamo cambiato perché ho visto dov’era l’Atalanta e dov’è oggi. Ho visto lievitare il valore dei loro giocatori.

E ancora: “Noi siamo una squadra media che vuole stare ad alto livello, Sartori ci può portare lì. Abbiamo venduto giocatori che quando li abbiamo presi nessuno conosceva e ci hanno criticato. Ora ne abbiamo comprati di nuovi e siamo convinti faranno bene e meglio di quelli ceduti. Le plusvalenze sono importanti per il club, non sono uno cui piace buttare via i soldi. Vediamo alla fine se porteranno i risultati sperati. Il lavoro di Sartori è stato ottimo”.