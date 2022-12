Saputo arriva a Bologna per convincere Dominguez sul rinnovo, la Fiorentina aspetta dietro l’angolo

Tra gli obiettivi per l’evoluzione del nuovo centrocampo a due c’è anche Nicolas Dominguez sul taccuino dei dirigenti viola: l’argentino è in scadenza col Bologna nel 2024 e la società rossoblù vorrebbe metterlo al sicuro con il rinnovo del contratto. Anzi, a tal proposito, scrive Repubblica che il presidente Saputo è sbarcato in città anche per questo, in attesa che l’agente del classe ’98 torni in Italia. Chiaro che senza un prolungamento l’interesse della Fiorentina potrebbe farsi molto più concreto, visto il contratto a quel punto ad un anno e mezzo dalla scadenza. Resta da capire se sarà davvero su di lui che la società gigliata vorrà andare con un po’ più di insistenza, entrando già in contatto con l’entourage.