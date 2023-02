Sarà esodo viola in Portogallo! Andato sold out il settore ospiti a Braga, ecco quanti tifosi della Fiorentina ci saranno

Sold out. Tutto pieno. Non è rimasto nemmeno un biglietto disponibile per il settore ospiti della Fiorentina allo Stadio comunale di Braga, che giovedì 16 febbraio ospiterà la sfida tra la compagine portoghese e la formazione di Vincenzo Italiano valevole per i sedicesimi di Conference League.

Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com saranno ben 1500 i tifosi della Fiorentina che partiranno alla volta del Portogallo per sostenere la squadra viola nel paese iberico, il numero massimo che può contenere il settore ospiti dello stadio. Nonostante le prestazioni altalenanti, sarà esodo. Con la speranza che la squadra possa essere all’altezza del tifo. Tutti in Portogallo!