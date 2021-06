Sarà fiorentino il prossimo designatore arbitrale

Ancora qualche ora poi l’avvicendamento al vertice degli arbitri italiani dovrebbe diventare realtà. Come riporta Sky Sport, da tempo il nome di Gianluca Rocchi circolava come possibile successore di Nicola Rizzoli, amico e collega in campo per tanti anni. Nelle ultime settimane l’ipotesi si era fatta più concreta alla luce dei rapporti sempre più freddi tra il nuovo presidente dell’AIA, Trentalange, e l’arbitro della finale dei Mondiali 2014, la cui carriera da designatore con ogni probabilità si fermerà dopo 4 anni. Per il dopo Rizzoli erano stati fatti anche i nomi degli ex designatori Braschi e soprattutto Messina, che potrebbe comunque rientrare in ballo proprio come vice di Rocchi. Sarà il fiorentino dunque, il prossimo designatore arbitrale italiano.