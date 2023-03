Sarà tutto esaurito allo Zini per Cremonese-Fiorentina in Coppa Italia. E i tifosi viola…

E’ andato sold out lo stadio della Cremonese Giovanni Zini per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina in programma mercoledì 5 aprile alle 21:00. I biglietti erano stati messi in vendita senza obbligo di tessera su Ticketone venerdì alle 16:00 e in poco meno di 5 minuti i tifosi viola avevano fatto razzia di tutti i tagliandi disponibili per il settore ospiti, circa 1.200 biglietti (l’altra metà sarà gestita dalle associazioni del tifo viola).

Così i tanti fiorentini che non volevano perdersi il match dal vivo hanno acquistato i biglietti anche nelle altre zone dello stadio, soprattutto distinti e tribuna laterale nord, ma la previsione è che macchie viola siano presenti anche nelle altre zone dell’impianto. Ad ora tutti i settori sono andati esauriti, tranne qualche centinaio di biglietti rimasti disponibili in Curva Sud, settore dedicato al tifo grigiorosso. Le stime parlano di oltre 5mila tifosi della Fiorentina presenti (lo stadio ha una capienza di 15.000 unità).