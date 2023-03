Sarà un San Siro infernale quello che accoglierà la Fiorentina al rientro dalla sosta

“Si attende un’altra serata tutta nerazzurra a San Siro: sabato 1 aprile sono attesi oltre 70mila spettatori per Inter-Fiorentina, match valevole per la 28ª giornata di campionato”. A scriverlo è l’Inter sul proprio sito, dopo che i tagliandi per la partita contro i viola in programma sabato sono andati quasi esauriti, con le ultimissime disponibilità rimaste tra i vari settori dello stadio.

Da Firenze partiranno circa 1.5000 tifosi viola che saranno presenti nel settore ospiti di San Siro per supportare la squadra gigliata al suo rientro in campo dopo la sosta.