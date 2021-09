La Lazio, per così dire, vendica il Napoli e batte in Europa League l’altra squadra di Mosca, la Lokomotiv. I biancocelesti guidati da Sarri impongono per due a zero all’Olimpico.

La gara si decide nel primo tempo, con le reti di Toma Basic al 13′ e di Patric al 38′.

Tutto liscio per l’altra formazione capitolina, la Roma, che in Conference League liquida la formazione ucraina dello Zorya, in trasferta per 3-0. A segno per la squadra di Mourinho, El Shaarawy, Smalling e Abraham.