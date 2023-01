Sarri: “L’andata con la Fiorentina fu netta solo di punteggio, loro fecero quanto noi in campo. Sono pericolosissimi su partita singola”

Parole in conferenza stampa per il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri che ha parlato alla vigilia della sfida con la Fiorentina: “La gara d’andata fu vinta largamente a livello di punteggio, ma non di prestazione. Loro non hanno fatto meno di noi in campo. In questa fase di stagione la Fiorentina non riesce a concretizzare le prestazioni che fa. È prima per baricentro, terza per tiri fatti, quarta per occasioni create, per esempio. Nella partita singola quindi è pericolosissima. Immobile? Ancora non è la mia l’ultima parola. Non ha mai fatto un allenamento completo con la squadra. Il ragazzo ha sensazioni positive, i medici sono più cauti, l’ecografia sembra pulita. L’ultima parola spetta ai medici, lui vuole mettersi a disposizione per qualche minuto. Vediamo i riscontri di oggi, poi si deciderà”.