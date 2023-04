Sarri: “Potevano esserci 33 gradi, come ca**o si fa a giocare a calcio alle 12.30? Poi ci si arrabbia se si incassa meno degli altri”

Consueto sfogo in sala stampa per il tecnico laziale Maurizio Sarri, stavolta contro i match delle 12.30:

“Ci sono delle cose su cui non sarò mai d’accordo. In Italia le previsioni per domani sono che piove, ma potevano esserci anche 33 gradi, come cazzo si fa a giocare a 12.30? Ci sono tutti i presupposti per non fare un bello spettacolo, poi ci si arrabbia perché si incassa di meno rispetto ad altri campionati. Se non si fa un tavolo con il governo per rifare gli stadi siamo morti. Il calcio italiano può tornare a livelli buoni, ma la sensazione è che ci facciano affondare ancora.. Siamo in un momento storico che permette anche la risalita, ma con un percorso diverso. Io ho la fortuna di avere un’età… il futuro lo vedranno altri”.