Sarri, prove tecniche d’intesa…ma con la Roma

Niente Fiorentina per Maurizio Sarri: anche questa volta questo matrimonio suggestivo non s’ha da fare.

Per il tecnico toscano molto si muove…ma nella Capitale. Sul Corriere dello Sport si legge che Fali Ramadani, rappresentante dello stesso Sarri, nelle prossime ore sbarcherà in Italia per incontrare il direttore sportivo giallorosso, Tiago Pinto.

La scelta della Roma è fatta, quella di Sarri pure. Le parti devono solo parlarsi, conoscersi, capirsi. Insomma, mettersi d’accordo. Ma l’intenzione reciproca è quella di cominciare un percorso insieme. Niente però potrà essere ufficiale, e nemmeno ufficioso, fino alla fine di giugno. Questo perché l’ex allenatore di Napoli e Juventus è ancora sotto contratto con il club bianconero e c’è una penale di 2,5 milioni per il mancato rinnovo fino al 2022.