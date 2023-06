Sarri punta un ex regista viola e guarda con interesse anche alla rivelazione del Frosinone seguita dalla Fiorentina

Il regista, chiodo fisso di Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio ha segnalato tre nomi per quel ruolo, fra cui un caro, rimpianto ex Fiorentina. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il primo è Schouten, valutato 25 milioni dal Bologna, in passato circolato anche in ottica Viola. Il secondo è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Lucas Torreira, 27 anni, oggi al Galatasaray.

Ma Sarri scommetterebbe anche su Daniel Boloca del Frosinone, 24 anni, neopromosso in A. E’ romeno con cittadinanza italiana, cresciuto nelle giovanili della Juventus, era finito in Serie D, al Fossano. Il Frosinone ci ha puntato, è un’intuizione del ds Angelozzi. Fabio Grosso lo ha lanciato e ne ha fatto un uomo-chiave della promozione. E’ seguito da vari club, fra cui Fiorentina e Sassuolo.