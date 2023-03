Sarri risponde a Mourinho: “La Conference di quest’anno è inferiore a quella dell’anno scorso? Opinione sua, non la condivido”

Alla vigilia dell’ottavo di finale di Conference League contro l’AZ Alkmaar, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri voluto rispondere al collega Mourinho, che ha affermato come secondo lui la Conference di quest’anno sia di livello inferiore rispetto a quella vinta dai giallorossi anno scorso. Questa la risposta del tecnico toscano: “Questa è una sua opinione personale che rispetto ma non condivido. Domani per noi sarà la 15esima partita in 61 giorni. Sapevamo che il Mondiale sarebbe stata una tragedia.

Vediamo in quanti domani saranno in grado di giocare. Le programmazioni ti possono saltare per aria con squalifiche e infortuni. La differenza con l’Olanda non è tanta, penso che siano equivalenti alle nostre”.