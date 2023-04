Sarri: “Squadre di metà classifica come la Fiorentina ora sono più forti. Nazionali? Se Mancini non convoca i miei sono contento”

Ha parlato anche di Fiorentina il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri nella sua conferenza stampa della vigilia:

“Mi sembra un campionato strano, contro queste perdono tutte. Le squadre di media classifica sono forti, se le affronti in un momento di salute è un problema. Parlo di Bologna, Monza, Fiorentina e Torino. Hanno uno spessore superiore rispetto agli anni precedenti. Le Nazionali? Abbiamo un ct che fa le convocazioni. Quando i miei giocatori non vengono chiamati in nazionale io sono contento perché possono così allenarsi con me. Ormai il campionato non è più sostenibile, i ritmi sono assurdi. Il campionato non è più fattibile, ho sentito paragoni con NBA, una follia”.