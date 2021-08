Sarri torna ad Empoli e vince con un gran Milinkovic. Piccoli fa volare Gasperini e l’Atalanta nel recupero. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Questa sera erano in programma le partite Empoli-Lazio e Torino-Atalanta, valide per la prima giornata di Serie A e non sono mancati gol e spettacolo.

Gran bella vittoria in rimonta per la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano riabbraccia la Serie A togliendosi la soddisfazione di andare a vincere da ex a Empoli per 3-1. I biancocelesti vanno sotto in apertura di primo tempo a causa del gol dell’ex Primavera viola Bandinelli, che infila Reina con un gran sinistro in diagonale. Reazione immediata della Lazio, pari firmato da un quasi ex viola: Milinkovic-Savic, che di testa batte un incerto Vicario. Il 2-1 è opera di Lazzari, su assist sontuoso di un Milinkovic-Savic in grande spolvero. Vicario poi fa un pasticcio e regala un rigore agli ospiti che permette il tris di Immobile.

Altra vittoria in trasferta all’Olimpico di Torino: 1-2 in Piemonte per l’Atalanta sui granata. Il vantaggio è ospite ed è una rete fantastica di Muriel; l’ex centravanti della Fiorentina fa tutto da solo, accentrandosi da destra per poi scagliare un sinistro micidiale sotto all’incrocio dei pali. Ennesima perla del 30enne colombiano e Gasperini può subito sorridere. Non basta però il gol del sudamericano alla Dea.

Prova gagliarda del Toro, i ragazzi di Juric lottano per non uscire dal campo a mani vuote e pareggiano i conti con capitan Belotti. Il classe ’93 neo Campione d’Europa si libera di un paio di uomini e calcia a rete, trovando la deviazione provvidenziale di Maehle che inganna Musso. Grande ingresso del numero 9 di casa, che cambia volto alla gara spingendo al pari la propria squadra. Non basta però questo gol per portare fieno in cascina ai padroni di casa. Al 90+3′ il 2001 Piccoli segna la rete della vittoria, segnando un gol da centravanti vero sull’assist di Pasalic.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 3*, Sassuolo 3*, Lazio 3*, Atalanta 3*, Napoli, Milan, Juventus, Roma, Sampdoria, Bologna, Fiorentina, Udinese, Spezia, Cagliari, Salernitana, Venezia, Verona 0*, Empoli 0*, Genoa 0*, Torino 0 *.

*= Una partita in più.