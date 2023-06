Sarri vuole un regista per la Champions: si scalda la pista Torreira in casa Lazio

Secondo quanti riporta Sportmediaset, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha chiesto alla proprietà biancoceleste un regista per il mercato estivo. Il sogno sarebbe Jorginho, ma il colpo dall’Inghilterra rimane praticamente irrealizzabile.

Molto più fattibile, invece, la strada che porta a Lucas Torreira, ex centrocampista della Fiorentina ora al Galatasaray. Piace anche Schouten, che però il Bologna valuta non meno di 25 milioni. Una richiesta troppo alta per i laziali, così come per i viola che stavano pensando al rossoblù.