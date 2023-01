Sartori non molla Terzic, ma è un affare complicato. La Fiorentina non abbassa le pretese e il Bologna ha altre piste

Il Bologna insiste e punta il terzino sinistro della Fiorentina Aleksa Terzic. Non è un mistero, il serbo è un pupillo del direttore sportivo rossoblù Giovanni Sartori, che non molla e cerca un abbozzo di trattativa con la società viola, ma la sua missione è molto complicata.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio di Bologna, c’è una distanza considerevole tra l’offerta dei felsinei, 3 milioni di €, e la richiesta della Fiorentina, che equivale a 4,5 milioni. Sartori può ‘contare’ sulla scadenza del contratto di Terzic, che sarà a giugno 2024, ma intanto prepara della alternative, come Toni Lato del Valencia, che non ha accettato il rinnovo proposto dal club spagnolo.

Su Terzic, in secondo piano, c’è anche la Sampdoria, come riportato da Tuttosport, che però dovrebbe rinunciare a uno tra Augello e Murru e potrebbe chiedere il serbo soltanto in prestito.