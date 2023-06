Sassuolo-Fiorentina 0-0, palo di Cabral! segui la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Sassuolo-Fiorentina 0-0

Fiorentina (4-2-3-1): Cerofolini; Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Amrabat, Duncan; Ikone, Castrovilli, Kouame; Cabral.

12′ Grande azione della Fiorentina avviata da Terzic con Castrovilli che poi in area non trova il tiro in porta, ma è tutto annullato per un fuorigioco di Kouame.

10′ PALO di Cabral! Va al cross in area Duncan, l’attaccante viola schiaccia di testa in area e il pallone si stampa sul legno.

7′ Il primo ammonito della gara è Terzic per una trattenuta su Biraghi.

5′ Iniziativa di Ikone che va via sulla destra e poi prova a mettere nel mezzo per Cabral, ma c’è la deviazione di Ruan.

3′ Sassuolo che fa il suo gioco, la Fiorentina cerca per il momento di contenere i neroverdi in fase di costruzione.

1′ Inizia la gara al ‘Mapei Stadium’. Forza viola!

Calcio d’inizio alle ore 20:30 per Sassuolo-Fiorentina, match valido per l’ultima giornata di Serie A. I Viola di Vincenzo Italiano scenderanno in campo con non pochi pensieri alla finale di Praga, partita cruciale della stagione. Presumibile quindi un ampio turnover da parte degli ospiti che fra poco se la dovranno vedere con i ragazzi di Alessio Dionisi.

