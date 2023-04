Satka: “La squalifica di Salamon è incomprensibile, non dovrebbe funzionare così. Noi incapaci di reagire alla Fiorentina”

La vittoria della Fiorentina contro il Lech Poznan ha suscitato anche un po’ di polemica tra i giocatori polacchi. In particolare, il difensore Lubomir Satka è intervenuto a TVP Sport: “Io ho fatto quello che potevo, non giocavo da molto tempo. Sono stato colto di sorpresa dalla squalifica per Salamon. Non dovrebbe funzionare così: non si può venire a sapere di una notizia del genere il giorno della partita. Decisione a mio avviso incomprensibile“.

Sulla partita: “Siamo stati incapaci di reagire ai cambi tattici della Fiorentina; d’altronde, conoscevamo le qualità dell’avversario. Mentre loro hanno fatto la loro partita, noi non ci siamo proprio riusciti”.