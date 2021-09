Saturni: “La storia di Vlahovic mi ricorda quella di Chiesa. La colpa non è dei giocatori, ma di chi li gestisce”

L’ex dirigente della Fiorentina Ilario Saturni ha parlato ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com durante l’evento per la consegna del trofeo Nereo Rocco: “Firenze si merita di più di quanto visto negli anni scorsi, è una piazza che non si può accontentare. Italiano non lo conoscevo, ma mi sembra un allenatore che fa innamorare. Il primo tempo con l’Inter l’ho sognato la notte da quanto mi è piaciuto. E poi c’è Commisso, una persona eccezionale”.

E poi ha aggiunto: “Grazie anche alla posizione in classifica, l’ambiente può lavorare bene perché ha tutto da guadagnare. Il Napoli sa che domenica non sarà una partita facile, se la Fiorentina reggerà il ritmo potrà vincere. Vlahovic? Quello dei professionisti è un mondo difficile, non si sa mai cosa può succedere con certi procuratori. Non è mai colpa del giocatore, ma di chi lo gestisce. Mi sembra un po’ la stessa cosa successa con Chiesa, anche se mi auguro che l’epilogo sia diverso. L’importante comunque è che Vlahovic non si lasci distrarre”.