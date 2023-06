Savicevic contro la proprietà del Milan dopo l’addio a Maldini: “Gli americani sono gente che non capisce niente di calcio”

L’ex attaccante del Milan Dejan Savicevic, durante un collegamento con SkySport, ha cosi commentato il clamoroso divorzio tra il club rossonero ed il due Maldini-Massara. Queste le sue parole:

“Non mi aspettavo che la proprietà del Milan potesse riservare una cosa del genere a Maldini e Massara. I rossoneri l’anno scorso hanno vinto il campionato quanto nessuno se lo aspettava. Sapete come sono americani.. sono gente che non capisce di calcio. In America vivono lo sport, e soprattuto il calcio, in maniera di diversa rispetto a noi in Europa. Negli Usa hanno due campionato, MLS ed NCAA, e non c’è alcun collegamento tra i due campionati: non ci sono promozioni e retrocessioni. Non si può vivere il calcio come l’NBA”.