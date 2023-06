“Sbagliato non rinnovare il contratto di Saponara, Sottil deve lasciare la Fiorentina, Italiano ha dato una risposta chiara su di lui. Spero Orsolini sia una soluzione”

La firma del Corriere della Sera Alessandro Bocci a Radio Bruno ha parlato di esterni d’attacco in ottica Fiorentina, soffermandosi su alcuni singoli viola ma non solo, spaziando anche sul mercato.

Ecco le sue parole: “Berardi è un calciatore un po’ particolare ed alle piazze più importanti con una tensione più alta ha preferito l’isola felice di Sassuolo. Quando si arriva decimi lì però è il massimo, ora Berardi vuole fare una scelta diversa in questo momento della carriera. Ora o mai più per lui. La Fiorentina a differenza della Lazio non fa le Coppe, i capitolini fanno la Champions League. Orsolini mi piace, ha margini di miglioramento, ha fatto molto bene. Col giusto allenatore può ancora crescere. Un giocatore importante con gol nei piedi, potrebbe essere uno dei giocatori che si alternano nel tridente viola, giocandosela con Brekalo. Spero possa essere una soluzione. Il croato ha fatto vedere poco lo scorso anno ma aveva bisogno di tempo dopo 6 mesi senza giocare. Calciatore che ha rapidità e qualità, utile per la Fiorentina, credo abbia anche concretezza, ha colpito vari pali, è stato sfortunato. Può portare gol alla Fiorentina“.

“Sottil? La risposta su di lui l’ha data Italiano in finale di Conference scegliendo di mandarlo in tribuna. L’allenatore evidentemente non lo considera centrale. Mi sembra anche un po’ insofferente come atteggiamento e la scelta migliore per le parti sarebbe che lasciasse la Fiorentina. Negli ultimi 16 metri deve ancora fare un salto di qualità importante. Non è concreto, sbaglia troppe scelte”.

“Ho un grande rimpianto su Saponara, è un giocatore atipico che avremmo tenuto facilmente. Lasciarlo andare via è una scelta sbagliata. Le squadre si fanno prima con gli uomini e poi coi giocatori, Saponara da questo punto di vista non era secondo a nessuno. Mi chiedo cosa aspetti la Uefa a decidere sull’esclusione o meno della Juventus dalle coppe. I tempi sono più che maturi e serve conoscere il futuro per il mercato e non solo”.