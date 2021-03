Scala a FN: “Commisso ha cambiato tanti allenatori perché nessuno di loro ha rispettato le sue aspettative. Iachini? Missione salvezza non facile”

Sempre nel corso della sua intervista a Fiorentinanews.com, l’allenatore Nevio Scala ha parlato anche del ritorno di Beppe Iachini e delle possibili scelte future di Rocco CommisoW

Quella di Iachini è stata una scelta logica essendo ancora sotto contratto con la Fiorentina. Stavolta il suo incarico durerà davvero fino al termine della stagione o secondo lei c’è la possibilità che Commisso lo riconfermi come l’anno scorso?

“Non so se Commisso rifarà la scelta di confermare Iachini. Di sicuro non vorrei trovarmi nei panni del presidente, che sta affrontando una situazione delicata in cui ogni decisione farebbe felice qualcuno e scontenterebbe qualcun altro. Credo che intanto si debba pensare al campo, visto che Iachini ha un’enorme responsabilità sulle spalle essendo la situazione di classifica non così serena. A fine stagione poi si deciderà il da farsi, certamente in giro ci sono tanti allenatori che vorrebbero allenare la Fiorentina”.

Dall’arrivo di Commisso sono già tre gli allenatori che si sono avvicendasti sulla panchina della Fiorentina, Iachini addirittura due volte. Che immagine può dare della società una situazione del genere?

“Si cambia quando le cose non vanno bene oppure quando i rapporti non sono veri, sinceri e limpidi. Commisso ha chiamato più allenatori perché evidentemente nessuno di loro ha rispettato le sue aspettative e condiviso i suoi metodi. Certo ci sarebbe da capire se è stato direttamente lui a decidere oppure se si è fatto consigliare da chi gli sta intorno”.