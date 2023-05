Scaloni torna a chiamare Nico Gonzalez mentre per Quarta se ne riparlerà più avanti

Stagioni dei club ormai agli sgoccioli ma non quelle dei calciatori, attesi a giugno da alcune partite delle rispettive nazionali. Tra queste anche l’Argentina campione del Mondo che nel prossimo mese sarà protagonista di un tour in Asia: tra i convocati del ct Scaloni c’è anche l’attaccante viola Nico Gonzalez. Niente chiamata invece per Martinez Quarta, non certo in un gran momento e uscito dai radar già da diversi mesi.

#SelecciónMayor Futbolistas convocados por @lioscaloni para la gira asiática de junio. ¡¡¡Siempre, siempre, vamos Selección!!! 😁💙🤍💙 pic.twitter.com/0MlZAdZv0H — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 27, 2023