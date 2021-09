Scalpita anche Odriozola: Il basco è già un uomo determinante per la Fiorentina

Oltre a Lucas Torreira, contro l’Atalanta potrebbe essere la prima volta con la maglia della Fiorentina anche per Alvaro Odriozola. Lo spagnolo, al pari del regista sudamericano, sta sfruttando la pausa per le Nazionali per trovare la forma migliore e assimilare i concetti di Vincenzo Italiano.

L’ex Real troverà spazio dal 1’? Difficile dirlo, viste la presenza di Lorenzo Venuti e un avversario – l’Atalanta – che sulle fasce spesso fa male. Nello spogliatoio, con tutta la sua grinta, è già un uomo determinante, ancor prima di fare la differenza sul campo. La fase difensiva non è il suo forte ma sembra in crescita pure da questo punto di vista. La sua qualità migliore è nella fase di spinta, tanto che potrebbe anche giocare come esterno alto di destra. Per tornare il giocatore visto ai tempi della Real Sociedad, c’è bisogno del miglior Odriozola sia in fase difensiva che offensiva. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.