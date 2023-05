Scamacca intanto vorrebbe salutare il West Ham subito dopo la finale con la Fiorentina: il suo futuro è legato anche a Vlahovic

La sua stagione si è chiusa ad aprile per un problema al ginocchio e per questo Gianluca Scamacca non inciderà sulla finale di Conference contro la Fiorentina. Il suo futuro però potrebbe non essere più a Londra, viste le difficoltà incontrate in Premier: appena 3 gol e tanta panchina. Secondo Calciomercato.com, l’attaccante romano vorrebbe tornare in Italia e in particolare alla Juve, che metterà sul mercato Vlahovic. Un incrocio che potrebbe essere clamoroso ripensando agli status dei due calciatori, anche solo un anno fa.