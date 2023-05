Scamacca per liberare Dia: La Fiorentina corteggia il senegalese. La cifra monstre richiesta dalla Salernitana

Una voce di mercato importante per la Salernitana (e di conseguenza anche per la Fiorentina) arriva dall’Inghilterra: il club campano vorrebbe riportare in Italia, Gianluca Scamacca, ora al West Ham.

Un’operazione che potrebbe essere legata ad un doppio filo al futuro di Boulaye Dia. L’attaccante senegalese, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, è molto corteggiato dalla Fiorentina e da altri club in Premier League.

La Salernitana riscatterà il suo cartellino dal Villarreal per 12 milioni di euro e ne chiede 35 di milioni per la cessione.