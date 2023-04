Scanagatta: “In casa la Fiorentina fa più fatica a segnare. Milenkovic? Un ottimo difensore, ma il peggiore dei tre a impostare l’azione”

Il giornalista sportivo, Ubaldo Scanagatta, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina ed in particolare della stagione di Milenkovic:

“A Poznan ci davano come poco concreti, ma poi gli abbiamo dato quattro pappine. La scarsa concretezza rimane in casa, perché con lo Spezia e l’Atalanta, pur giocando meglio, siamo andati a pareggiare”.

E su Milenkovic: “E’ un ottimo difensore centrale, ma il peggiore in fase di costruzione. Non sto dicendo che il giocatore sia scarso, ma gli altri due (Quarta e Igor ndr) sono più adatti allo stile di gioco del tecnico viola. Visto che il nostro centrocampo non è del tutto straordinario, avere due registi in difesa è importante”.