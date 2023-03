Scanavino: “Kokorin il miglior calciatore russo con il quale abbia lavorato. Al culmine aveva tutto per giocare nei migliori campionati europei”

L’ex preparatore atletico dello Zenit San Pietroburgo, Andrea Scanavino, non ha dubbi nell’indicare l’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, come il miglior calciatore russo con il quale abbia lavorato.

“Il più brillante è stato indubbiamente Kokorin – ha detto – Aveva tutto per giocare in Europa. Al culmine, Alexandr era degno di apparire in uno qualsiasi dei massimi campionati europei”. Le parole di Scanavino sono riportate da Sport Express.

Nel frattempo Kokorin sta portando avanti la propria esperienza in prestito all’Aris Limassol, con la squadra che si trova al terzo posto del campionato cipriota.