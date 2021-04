Scandicci travolto da un insolito destino…di nome Conegliano

Vittoria netta per Conegliano (3-0), che si aggiudica il primo capitolo delle semifinali dei play off scudetto del campionato di Serie A1 femminile e ottiene la sessantesima vittoria consecutiva. La Savino Del Bene Scandicci dovrà provare a pareggiare la serie nella Gara-2 in programma sabato 10 aprile per cercare di prolungare la serie.

Non c’è stata storia quest’oggi, con Scandicci travolto dall’insolito destino che la mette sempre di fronte alla squadra più forte del mondo in questo momento.

Partenza aggressiva di Conegliano, che si porta sul 2-0 concludendo a proprio favore due scambi lunghi. Il primo punto della Savino Del Bene lo firma Vasileva in diagonale (2-1), mentre è Lubian in fast a mettere giù il pallone del 3-2. Ai tentativi di Scandicci si oppone una Hill che prima segna in attacco e poi firma l’ace del 5-2. Popovic risponde con il pallonetto del 5-3, ma subito Conegliano accelera e realizza tre punti consecutivi che portano il risultato sull’8-3 e obbligano Barbolini al time out. Al ritorno in campo De Kruijf regala un punto sbagliando la battuta (8-4), mentre Pietrini firma l’ace dell’8-5. Il vantaggio di Conegliano arriva fino a cinque punti con Fahr a segnare l’11-6, ma la Savino Del Bene reagisce e con quattro punti in fila costringe Santarelli al time out. In uscita dal “tempo” Pietrini accorcia sul -1 (14-13), ma poi è Conegliano a costruire un parziale di tre punti con cui le venete di Santarelli “sprintano” fino al 17-13. Barbolini alterna le sue bande, sfruttando le qualità difensive di Courtney e Bosetti, e la Savino Del Bene riesce a rimanere in scia a Conegliano e anzi si avvicina fino al -2 sul 19-17. Nel finale di prima frazione Conegliano si porta sul 23-19, ma la Savino Del Bene mostra tutto il suo carattere e recupera fino al 24-23, prima di cedere sul 25-23.

Il secondo set parte con un errore al servizio per parte e prosegue con il muro di Sylla e l’attacco al centro di De Kruijf (3-1). Alcune imprecisioni e la consueta Egonu spingono la Savino Del Bene sotto per 6-2. Scandicci erode il vantaggio avversario e va sul -2 con l’ace di Lubian, ma seguono un’invasione di Pietrini e un ace di Wolosz (8-4). Quando Conegliano arriva sul 10-5 a Barbolini non resta che chiamare un time out. Stysiak è la prima a segnare dopo la pausa, mettendo a terra il muro vincente dell’11-6. Conegliano non toglie però il piede dal gas e allunga con Egonu e De Kruijf (13-6). Scandicci cerca di recuperare, ma viene colpita dalla centrale olandese e soprattutto da Egonu, che in ace realizza il 16-8 che obbliga Barbolini al time out. Egonu porta la sua squadra fino al +9 (17-8), mentre è Vasileva a portare Scandicci a quota 10 punti segnati (17-10). Barbolini ricorre al doppio cambio sulla diagonale palleggiatrice-opposto ed inserisce Camera e Drewniok, ma la Savino Del Bene non riesce a “scalare” lo svantaggio e proprio l’opposta tedesca si fa murare per il 21-12 veneto. Il gap si allarga ancora e Conegliano va sul +10 in occasione del 23-13. Stysiak segna il 23-15 e il 24-16, ma il set si chiude poco dopo con il 25-16 di De Kruijf.

Hill segna il primo punto della terza frazione, Stysiak risponde subito, ma Egonu deposita a terra la botta del 2-1. Stysiak impatta sul 2-2 e la Savino Del Bene è in parità anche sul 3-3, ma Wolosz di seconda segna il 4-3 e De Kruijf l’ace del 6-3. Il +4 per Conegliano è invece a firma Sylla, che in diagonale realizza anche il 9-4 che porta Barbolini alla richiesta di time out. I punti di vantaggio di Conegliano diventano sette con il muro con cui Egonu realizza l’11-4. Hill invece mette a terra il +8 e Barbolini, sul 12-4, spende il suo ultimo time out del set. La Savino Del Bene cerca di reagire e lo fa con Stysiak (12-5) e con l’ace di Malinov (12-6). Conegliano non trema e lo dimostra con Hill, ma anche con l’ace di Fahr (15-7). La formazione veneta arriva anche sul +10 con il 17-7 realizzato da Egonu a muro. Il lungo turno di servizio di Fahr prosegue con l’ace del 18-7 e più in generale genera un parziale di 7-0. Avanti sul 21-8 Santarelli inserisce Gennari e Gicquel e poco dopo anche Adams. Lubian porta la Savino Del Bene in doppia cifra con la fast del 22-10, mentre Conegliano continua con i cambi, facendo scendere in campo anche Caravello e Butigan. La Savino Del Bene recupera fino al 24-14, ma il terzo set si conclude con il 25-14 che manda i titoli di coda sul match.