Scatta il confronto Curva Fiesole-squadra: tifosi a colloquio con il gruppo di Italiano. Si chiude tutto con applauso reciproco

Non ci saranno domani i tifosi dei gruppi organizzati allo Stadium e sarà uno Juventus-Fiorentina un po’ sui generis, vista la tradizione e le abitudini degli ultras gigliati. Anche per questo pochi minuti fa è andato in scena un incontro di circa venti minuti al centro sportivo viola, come raccolto dalla nostra redazione. Un gruppetto di circa 15-20 tifosi facenti parte della Curva Fiesole è stato accolto infatti dentro le mura della società viola, colloquiando in serenità con l’intero gruppo schierato. Una sorta di face to face motivazionale, in vista di una partita forse meno sentita del normale ma comunque importante, in una fase molto complicata della stagione. Ma anche l’occasione per tornare sul ‘Fate ridere’, così maldigerito da Italiano e dal presidente Commisso. Applausi di incoraggiamento reciproco da ambo le parti poi per chiudere il confronto tra le parti.