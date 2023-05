Scatta la squalifica: Italiano dovrà rinunciare ad un difensore per la trasferta di Napoli. La lista dei diffidati viola

A Napoli la Fiorentina dovrà fare a meno di Lucas Martinez Quarta. Dopo il cartellino giallo rimediato ieri a Salerno, per il classe ’96 ex River Plate è scattata la squalifica. Il difensore sudamericano era diffidato e per uno spintone a Coulibaly l’arbitro Pezzuto lo ha ammonito.

Martinez Quarta era parte di una lunga lista che resta comunque folta. Gli attuali calciatori gigliati a rischio squalifica sono infatti ben 4: Barak, Bonaventura, Ikone e Kouame.