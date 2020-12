Scatta l’iniziativa per lo stadio ‘Sto con Rocco’. Malagò: “Firenze deve avere uno stadio moderno, efficiente e funzionale”

A pagina 7 de La Repubblica di oggi è pubblicata una lettera in cui il mondo dello sport, in particolare quello del calcio, chiede un aiuto: niente soldi, niente sgravi, ma un contributo pratico e concreto per snellire la burocrazia che blocca la realizzazione di nuovi stadi o la ristrutturazione dei vecchi. L’iniziativa si chiama ‘Sto con Rocco’. Si tratta di un’entrata in scena fortemente voluta dalla Fiorentina, con il braccio destro di Rocco Commisso, il dg Joe Barone, per lanciare un appello alla compattezza tra le parti per la ristrutturazione di uno stadio o la realizzazione di uno nuovo.

La lettera è firmata dai rispettivi presidenti Giovanni Malagò, Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino. Ed è indirizzata al premier Giuseppe Conte e ai ministri Roberto Gualtieri (Economia), Vincenzo Spadafora (Sport) e Dario Franceschini (Beni culturali). Ed è lo stesso presidente del CONI Malagò a dichiarare: Sono con Commisso e la Fiorentina. Firenze deve avere uno stadio moderno, efficiente e funzionale”. Da Palazzo Vecchio fanno intanto sapere che la lettera è stata accolta con favore.