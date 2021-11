Scatto della Juventus per Lucca: Decisivo il ruolo di Claudio Chiellini

Sono tante le squadre, tra cui la Fiorentina, interessate a Lorenzo Lucca. L’attaccante del Pisa, nonostante un calo nelle ultime settimane, è una delle rivelazioni più belle del campionato di B: sei i gol realizzati fino ad ora in dodici partite, a cui vanno aggiunti i due segnati con la maglia dell’Italia Under 21.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe messo la freccia e sorpassato tutte le altre squadre nella corsa a Lucca. Il classe 2000 è mirino dei bianconeri dall’estate scorsa, cioè da quando Claudio Chiellini è diventato il direttore sportivo del Pisa e ha cominciato un dialogo sempre più intenso con la Vecchia Signora. Che adesso è passata in pole position per l’acquisto di Lucca in estate.